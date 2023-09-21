انت الان تتابع الذهب يقلص مكاسبه بعد تشديد "باول" لهجته إزاء أسعار الفائدة بأمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 سبتمبر 2023, 9:29 مساءً

قلصت أسعار الذهب مكاسبها بعد إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، وإن توقع تشديد السياسة النقدية في المستقبل. وبحلول الساعة 1841 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1942.19 دولاراً للأونصة، وذلك بعد أن صعدت 0.9 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وزادت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1967.10 دولاراً للأونصة. وقال جيروم باول، رئيس البنك المركزي إن المسؤولين سيواصلون عقد "اجتماع تلو الآخر" بشأن أسعار الفائدة و"مستعدون لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كان ذلك مواتياً". وقلل متعاملون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة العام المقبل بعد صدور القرار مباشرة، وفقاً لسكاي نيوز عربية. وقلص الدولار خسائره وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد قرار البنك المركزي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة واحداً بالمئة إلى 23.45 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.7 بالمئة إلى 932.61 دولاراً، وزاد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1273.70 دولاراً.

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