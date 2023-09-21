شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: ولي العهد لقناة "فوكس نيوز": السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء المملكة بأنها أعظم قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين، قائلًا في المقابلة التي أجراها مع قناة فوكس نيوز، للمتردّدين بزيارة المملكة: السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21 .

وأكد أن هدفنا الوصول بالسعودية إلى الأفضل دائمًا وتحويل التحديات إلى فرص.

وأضاف سموه، أن رؤية 2030 طموحة، وأننا حققنا مستهدفاتها بشكل أسرع ووضعنا مستهدفات جديدة بطموح أكبر، مشيرًا إلى أن المملكة حققت أسرع نمو في الناتج المحلي من بين مجموعة العشرين لعامين متتالين.

وأشار إلى أنه في عام 2027 أو عام 2028، سنعلن عن رؤية 2040.

وتابع: كان لدينا في السنوات السابقة فرص لم تستغل، ونعمل حاليًا على معالجة ما حدث ورؤيتنا كبيرة، ونريد الوصول إلى أهداف أكبر، ونحن أسرع دول مجموعة العشرين نموًا.

لا فائدة من حيازة الأسلحة النووية

أكد ولي العهد أنه لا فائدة من حيازة الأسلحة النووية، لأنه لا أحد يستطيع استخدامها، والعالم لا يستطيع تحمل هيروشيما جديدة، وأن أي سباق تسلح نووي في المنطقة لن يُهدد أمنها فحسب بل هو يهدد أمن العالم.

وأشار إلى أنه إن حازت إيران السلاح النووي فلا بدّ لنا من حيازته، وأن العلاقة مع إيران تتقدم بشكل جيد، ونأمل أن تستمر كذلك لصالح أمن واستقرار المنطقة، وتوازن القوى في المنطقة يتطلب حصولنا على سلاح نووي متى ما حصلت عليه إيران.

وقال سمو ولي العهد: رأينا ترحيبًا كبيرًا من الإيرانيين بفريقنا السعودي، وأخذنا هذا الموضوع بشكل إيجابي للغاية.

أهمية القضية الفلسطينية

أكد الأمير محمد بن سلمان أن القضية الفلسطينية مهمة جدًا، ولا بدّ من حلها، وأنها مهمة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، قائلًا: نتباحث مع الأمريكيين للوصول إلى نتائج جيدة ترفع المعاناة عن الفلسطينيين.

وعن تعليق المفاوضات بشأن العلاقة مع إسرائيل قال: غير صحيح.. وكل يوم تتقدم وسنرى إلى أين ستصل، وفي حال نجحت إدارة بايدن في أن تعقد اتفاقًا بين السعودية وإسرائيل فسيكون أضخم اتفاق مُنذ انتهاء الحرب الباردة

أقوى اقتصاديات العالم

قال سمو ولي العهد: سنكون من أقوى اقتصادات العالم، فقد حققت السعودية أسرع نمو في الناتج المحلي من بين مجموعة العشرين لعامين مُتتالين.

وشدد على أن مشروع الربط بين الهند وأوروبا سيختصر الحركة الاقتصادية ما بين 3 إلى 6 أيام.

أمن واستقرار المنطقة

أضاف سمو ولي العهد: نتطلع إلى أن تنعم المنطقة وكافة دولها بالأمن والاستقرار لتتطور وتتقدم اقتصاديًا.

وعن قضية اليمن، أكد أن السعودية أكبر داعم لليمن في الماضي واليوم وفي المستقبل، ونتطلع إلى حل سياسي مُستدام.

الصين ومجموعة بريكس

كما أشار إلى أن الصين هي من اختارت أن تتوسط بيننا وبين الإيرانيين.

مضيفًا أن مجموعة بريكس لا تُمثل أي نوع من المنافسة الجيوسياسية لأمريكا أو الغرب.