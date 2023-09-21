شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة للاتحاد بسبب عبد الرزاق حمد الله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي لملاقاة الفريق الأول الكروي بنادي الفتح، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، في التاسعة مساء ايوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

ويستمر الحديث حول إصابة المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، والذي تعرض للإصابة في مواجهة أجمك الآسيوية.

الاتحاد يفتقد حمد الله لمدة كبيرة

وأكد الإعلامي الرياضي "نجيب الجداوي"، أن المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم الفريق سيغيب لمدة 3 أسابيع عن الملاعب.

وكتب الجداوي عبر منصة "X" تويتر سابقًا: "اصابة الكابتن عبدالرزاق حمدالله في الكتف تغيبه عن مواجهات الفريق لمدة تصل إلى 3 أسابيع. يخضع اللاعب لبرنامج علاجي خلال الفترة المقبلة".

وتعرض حمد الله للإصابة في الكتف خلال مواجهة أجمك، ليقوم نونو سانتو المدير الفني للفريق، باستبداله في نهاية الشوط الأول.