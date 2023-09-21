انت الان تتابع "الأرصاد" ينبه 9 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشمالية والقصيم وحائل ونجران والباحة وعسير وجازان.

وتفصيلاً، نبه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة القصيم أيضًا أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة السليمي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والجموم والكامل والليث والعاصمة المقدسة، وأمطارًا متوسطة على القنفذة والعرضيات وأضم وميسان والطائف، ورياحًا شديدة على خليص، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.

وكذلك تشهد منطقة نجران أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة شرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة ورياحًا شديدة مع شبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.

وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب، وأمطارًا متوسطة على البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطارًا غزيرة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.