من لقائه مع "فوكس نيوز".. "ولي العهد" يشيد بنمو الاستثمار والاهتمام الرياضي بالسعودية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 سبتمبر 2023, 11:02 مساءً

أشاد ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بنمو الاستثمار والاهتمام الرياضي في السعودية، وردَّ على الاتهامات بـ"الغسيل الرياضي" بقوله: "إذا كان الغسيل الرياضي سيزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة واحد في المئة فسأستمر في ممارسة الغسيل الرياضي". وتحدَّث ولي العهد خلال اللقاء عن قضية جمال خاشقجي، وقال: "إن أي شخص متورط في مقتل خاشقجي يقضي عقوبته في السجن، ويجب أن يواجه القانون". وأضاف: "نأخذ كل الإجراءات القانونية التي تتخذها أي دولة. لقد فعلنا ذلك في السعودية، وتم إغلاق القضية. وأيضًا نحاول إصلاح النظام الأمني؛ للتأكد من أن هذا النوع من الأخطاء لن يحدث مرة أخرى. ويمكننا أن نرى في السنوات الخمس الماضية لم يحدث شيء من هذه الأشياء. وهذا ليس جزءًا مما تفعله السعودية".

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