شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير إعلامية تكشف غياب حمد الله عن 5 مباريات - تعرف عليهم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير إعلامية سعودية عن غياب الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، عن مباريات الفريق لمدة ثلاثة أسابيع للإصابة.

وتعرض حمد الله للإصابة في الكتف، أثناء مشاركته في مباراة اتحاد جدة وأجمك الأوزبكي، والتي شهدت فوز العميد بثلاثة أهداف دون مقابل، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وفي حالة تأكد غياب عبد الرزاق حمد الله لمدة ثلاثة أسابيع، فإن هداف الاتحاد سيغيب رسميًا عن 5 مباريات للعميد في مسابقات دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا.

المباريات التي سيغيب عنها حمد الله مع اتحاد جدة

وفيما يلي، نستعرض المباريات التي يتوقع غياب حمد الله عنها مع الاتحاد..

21 سبتمبر: الاتحاد ضد الفتح (الجولة 7 من دوري روشن السعودي)

26 سبتمبر: الخلود ضد الاتحاد (دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين)

29 سبتمبر: الفيحاء ضد الاتحاد (الجولة 8 من دوري روشن السعودي)

2 أكتوبر: سباهان الإيراني ضد الاتحاد (الجولة 2 من مجموعات دوري أبطال آسيا)

6 أكتوبر: الاتحاد ضد الأهلي (الجولة 9 من دوري روشن السعودي)

وشارك عبد الرزاق حمد الله في 6 مباريات مع اتحاد جدة في موسم 2023-2024، بواقع 5 مباريات في دوري روشن السعودي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع تمريرة حاسمة، ومباراة في دوري أبطال آسيا، صنع خلالها تمريرة حاسمة.