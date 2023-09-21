انت الان تتابع ولي العهد لـ"فوكس نيوز": نحن نهتم للغاية بالقضية الفلسطينية ولدينا مفاوضات جيدة مع إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 سبتمبر 2023, 11:14 مساءً

أكد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في لقائه مع قناة فوكس نيوز أن المملكة تولي اهتمامًا بالغًا بالقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن المملكة لم توقف المحادثات فيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل. وتفصيلاً، جاء في معرض رد سموه على سؤال مذيع فوكس نيوز حول ما يتطلبه الأمر للموافقة على التطبيع مع إسرائيل قال : متى كان هناك دعم من إدارة الرئيس بايدن للوصول إلى اتفاق فإننا سنحقق ذلك. وتابع : نحن نهتم للغاية بالقضية الفلسطينية ونريد حلها كما أن لدينا مفاوضات جيدة ومتواصلة في هذا الشأن وسنرى إلى أين نصل بهذه المفاوضات، حيث نأمل أن نصل إلى حل يُسهم في تسهيل حياة الفلسطينيين ويعيد إسرائيل كعنصر في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن المملكة تقترب أكثر كل يوم للوصول إلى اتفاق مع إسرائيل.

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