انت الان تتابع ولي العهد: سياستنا البترولية يحكمها العرض والطلب ومُلتزمون باستقرار أسواق النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 سبتمبر 2023, 11:15 مساءً

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إن سياستنا البترولية يحكمها العرض والطلب ومُلتزمون باستقرار أسواق النفط. وأضاف سموه خلال حواره لقناة «فوكس نيوز»، أن قرارات "أوبك +" لا تدعم طرفًا على حساب الآخر، ونتطلع أن تنعم المنطقة وكافة دولها بالأمن والاستقرار لتتقدم اقتصاديًا. واستكمل سمو ولي العهد، أنه لكي نحقق أهدافنا في المملكة يجب أن تكون المنطقة مستقرة، مشيرًا إلى أن السياحة جذبت 40 مليون زيارة ونستهدف من 100 إلى 150 مليونا في 2030.

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