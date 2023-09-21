انت الان تتابع ولي العهد: السعودية أكبر داعم لليمن ونتطلع لحل سياسي مُستدام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 سبتمبر 2023, 11:17 مساءً

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إن السعودية أكبر داعم لليمن في الماضي واليوم وفي المستقبل.. ونتطلع لحل سياسي مُستدام. وأضاف سموه خلال حواره لقناة «فوكس نيوز»، إننا نتطلع لأن تنعم المنطقة وكافة دولها بالأمن والاستقرار لتتطور وتتقدم اقتصاديًا. واستكمل ولي العهد، إن مجموعة بريكس لا تُمثل أي نوع من المنافسة الجيوسياسية لأمريكا أو الغرب، متابعا: إن الصين هي من اختارت أن تتوسط بيننا وبين الإيرانيين.

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