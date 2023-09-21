ولي العهد: الشعب السعودي مؤمن بالتغيير وهم من يدفعون لذلك

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 سبتمبر 2023, 11:20 مساءً

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إن الشعب السعودي مؤمن بالتغيير وهم من يدفعون لذلك.. وأنا واحد منهم. وأضاف سموه خلال حواره لقناة «فوكس نيوز»، أركّز وقتي لمُتابعة ما يخدم مصالح السعودية وشعبها، وهدفنا الوصول بالسعودية إلى الأفضل دائمًا وتحويل التحديات إلى فرص، مستكملا: إن وتيرة تقدمنا ستستمر بسرعة أعلى.. ولن تتوقف أو تهدأ ليوم واحد. وأكمل سمو ولي العهد، أن رؤية 2030 طموحة وحققنا مُستهدفاتها بشكل أسرع ووضعنا مُستهدفات جديدة بطموح أكبر، ونقوم بعمل يليق بمكانة الحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية. وبشأن المتردّدين في زيارة المملكة، قال سمو ولي العهد، إن المملكة العربية السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21

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