ولي العهد: السياحة جذبت 40 مليون زيارة ونستهدف من 100 إلى 150 مليونا في 2030

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 سبتمبر 2023, 11:24 مساءً

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إن السياحة جذبت 40 مليون زيارة ونستهدف من 100 إلى 150 مليونا في 2030 . وأضاف سموه خلال حواره لقناة «فوكس نيوز»، أن استثمارنا في السياحة رفع نسبة إسهامها في الناتج المحلي من 3% إلى 7% . وبشأن المتردّدين بزيارة المملكة، قال سمو ولي العهد، إن المملكة العربية السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21.

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