انت الان تتابع ولي العهد: وتيرة تقدمنا ستستمر ولن تهدأ ليوم واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 سبتمبر 2023, 11:27 مساءً

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، "إن وتيرة تقدمنا في المملكة ستستمر بسرعة أعلى". وأضاف سموه ولي العهد ، خلال حواره لقناة «فوكس نيوز»: "وتيرة تقدمنا لن تتوقف أو تهدأ ليوم واحد". وتابع ولي العهد حديثة قائال:"وضعنا مُستهدفات جديدة بطموح أكبر، وهدفنا نقل السعودية إلى الأفضل دائمًا وتحويل التحديات إلى فرص".

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