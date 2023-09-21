شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار لجماهير الاتفاق قبل مباراة الطائي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الطائي، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي "موسم 2023-2024".



وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، تدريبه الأخير مساء أمس الأربعاء، على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لملاقاة الطائي، في الدوري السعودي.



واشتمل تدريب الاتفاق، الذي قاده المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، على محاضرة الفيديو الفنية، ثم تمارين الإحماء، بعد ذلك خاض الفريق تحدي التكنيك بالكرة عبر 3 مجموعات، وتمكن الفريق البرتقالي من تحقيق الفوز، فيم كسب الفريق الأزرق تحدي التقسيمة، ثم اختتم المران بتطبيق الفريق الجانب التكتيكي الذي سينتهجه فارس الدهناء في مواجهة الطائي.

وشهد مران الاتفاق، مشاركة المدافع الكونغولي مارسيل تيسيران، في التدريبات الجماعية التدريجية، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الخليج.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، بفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر، بينما يأتي الطائي في المركز التاسع، برصيد 7 نقاط.

