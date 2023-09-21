شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة في اتحاد جدة قبل مواجهة الفتح بسبب بنزيما والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي لملاقاة الفريق الأول الكروي بنادي الفتح، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، في التاسعة مساء ايوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

وغاب الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، عن تدريبات فريقه الجماعية الأخيرة قبل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، ليتأكد غيابه بشكل رسمي عن المباراة.

وسوف يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة لخدمات الرباعي، (جوتا وعبدر الرزاق حمدالله وإيجور كورنادو، وكريم بنزيما)، عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بسبب الإصابة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، حامل اللقب في الموسم السابق، وصافة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 15 نقطة من 6 مباريات، بفارق نقطة عن الهلال المتصدر، بينما يأتي الفتح في المركز السابع، برصيد 11 نقطة.