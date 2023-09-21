شكرا لقرائتكم خبر عن نجم نابولي يكشف سبب رفضه الانضمام للأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، لمواجهة نظيره الفريق الأول الكروي بنادي النصر، في قمة مباريات دوري روشن السعودي.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال مباراته القادمة نظيره الفريق الأول الكروي بنادي أهلي جدة، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي 2023/2024، يوم الجمعة المقبل، على ملعب "الأول بارك".

وكشف البولندي بيوتر زيلينسكي، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي، أسباب رفضه عرض الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

زيلينسكي: رفضت عرض الأهلي لأن المال ليس كل شيء



وقال بيوتر زيلينسكي: "رفضت عرض النادي الأهلي لأن المال ليس كل شيء في الحياة وأنا أهتم كثيرًا بنابولي وأنا سعيد ببقائي مع الفريق".

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة، بينما يأتي الفريق الأول الكروي بنادي النصر للمباراة في المركز السادس برصيد 12 نقطة.