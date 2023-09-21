شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال سغيي عن مواجهة ضمك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم الهلال لمواجهة ضمك في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، اليوم الخميس على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة).

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 16 نقطة، ويلاحقه الاتحاد والأهلي في المركزين الثاني والثالث بـ 15 نقطة.

غياب وحيد عن الهلال أمام ضمك في الدوري السعودي

ويغيب النجم الدولي مصعب الجوير، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن لقاء ضمك، بسبب تواجده في معسكر المنتخب الوطني السعودي الأولمبي.

وتشهد قائمة الهلال إكتمال العناصر، عدا الجوير، وهو ما يصعب الأمر على البرتغالي خورخي خيسوس، في اختيار قائمة المواجهة.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 7 مواجهات في الموسم الحالي ببطولة الدوري ودوري أبطال آسيا، حقق الانتصار في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين، ويحتل المركز الأول في جدول الترتيب ببطولة دوري روشن.