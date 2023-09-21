شكرا لقرائتكم توقعات بهطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف طقس العرب أن آخر البيانات تشير إلى أنه من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نهارًا في عموم مناطق المملكة، وحارة نسبيًّا في المرتفعات الشمالية ومعتدلة في الجبال الجنوبية الغربية.

فرص الأمطار

وأوضح طقس العرب أن آخر الخرائط الجوية الخاصة بتوقعات الأمطار تشير إلى تراجع فرص الهطولات المطرية على مرتفعات غرب المملكة، في حين تبقى الفرص حاضرة على أقصى جنوب غرب المملكة، حيث يُتوقع أن تتكاثر السحب الركامية الرعدية في ساعات ما بعد الظهر والعصر في بعض مرتفعات جازان وعسير والباحة، إضافة لأجزاء من شرق نجران والربع الخالي وفرص محدودة لأقصى جنوب منطقة الرياض، وتتساقط الأمطار بغزارة مُتفاوتة، تكون محلية الطابع مصحوبة بالبرق والرعد.

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كميات السحب

ولفت طقس العرب إلى أن في ساعات الليل يتوقع أن تتناقص كميات السحب تدريجيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية ليعود الطقس مستقرًّا بوجه عام، في حين تكون الأجواء حارة نسبيًّا في عموم مناطق المملكة، وتكون معتدلة في مناطق الشمال وفي المرتفعات الجنوبية الغربية.