شكرا لقرائتكم وزير الإعلام يُدشّن معرض تاريخ الدولة السعودية بمقر واس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دشّن معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة وكالة الأنباء السعودية الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، بمركز المؤتمرات بمقر ” واس” الرئيس في الرياض مساء اليوم، معرض (تاريخ الدولة السعودية) الذي أقيم بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة في مبادرة من “واس” انطلاقاً من دورها الإعلامي الوطني وتعزيزاً لرسالتها التثقيفية والمعرفية.

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أسلوب تفاعلي

وتجوّل معالي وزير الإعلام والحضور، في أرجاء المعرض الذي أُعدّ بأسلوبٍ تفاعلي وتقنيات مرئية لمراحل الدولة السعودية، وفق مسارٍ زمني متسلسل بدءاً من مرحلة تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل أكثر من ثلاثة قرون، مروراً بالدولة السعودية الثانية، وصولاً إلى الدولة السعودية الثالثة، وحتى إعلان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – توحيد أرجاء البلاد باسم المملكة العربية السعودية، وبداية عهد الدولة الحديثة وتطوّرها خلال فترات تعاقب عليها ملوك كرام بلوغاً للعهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وما تشهده المملكة من حاضرٍ زاهر ومستقبلٍ مشرق.

عرض مرئي

بعد ذلك شرّف معالي وزير الإعلام وضيوف المعرض الحفل الخطابي المعدّ بهذه المناسبة، بدئ بالسلام الوطني، ثم تابع الحضور عرضاً مرئياً عن رؤية “واس” وأهداف رسالتها من إقامة المعرض وما يمثّله من بعدٍ تثقيفي وإثرائي للمعرفة التاريخية.

إثر ذلك ألقى رئيس وكالة الأنباء السعودية الدكتور فهد بن حسن آل عقران، كلمةً أعرب فيها عن تشرّف منظومة الإعلام السعودي بافتتاح (معرض تاريخ الدولة السعودية) بإعداد وتنظيم من وكالة الأنباء السعودية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية، واستشعارًا لدور “واس” في مواكبة النهج التطويري لقطاع الإعلام الوطني في ظل ما تشهده بلادنا من تطوّر ونماء في إطار (رؤية السعودية 2030).

منصة تثقيفية

وقال الدكتور آل عقران: إن المعرض يأتي كمنصةٍ تثقيفية معرفية لمختلف فئات المجتمع والمقيمين، علاوةً على ما يمثّله من محطةٍ لوسائل الإعلام والضيوف من الخارج للاستزادة المعرفية بتاريخ الدولة السعودية، ايمانًا بأهمية التنوّع في إيصال المعلومة بطرق مختلفة، وسعيًا لتعظيم الأثر الإعلامي وتحقيق الفائدة المنشودة، مشيراً إلى أن المعرض سيفتح أبوابه للمهتمين وطلبة الجامعات والمدارس وضيوف المملكة خلال الفترة القادمة، مصحوبًا بإقامة الأنشطة الثقافية وعرض الأفلام الوثائقية عن تاريخ المملكة، بالإضافة إلى استضافة المتخصصين لتقديم حلقات نقاش علمية، وندوات مصغرة للزائرين ترسيخًا للرسائل الإعلامية للمعرض بطريقة تفاعلية ومباشرة مع الجمهور.

وفي ختام كلمته، توجّه رئيس وكالة الأنباء السعودية بالشكر لمعالي وزير الإعلام على حرصه واهتمامه ودعمه لإقامة هذا المعرض.

كما أعرب عن شكره لدارة الملك عبد العزيز على ما قدموه من دعم، ولمنسوبي “واس” على تفانيهم وجهودهم ومساهمتهم في إنجاز هذا العمل.

ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً يحكي مسيرة التطور والنماء التي تشهدها المملكة.

وفي ختام الحفل تسلّم معالي وزير الإعلام هديةً بهذه المناسبة، ثم التقطت الصور التذكارية.

حضر الحفل عددٌ من المسؤولين والمعنيّين بالشأن الثقافي والتاريخي والإعلامي.

حضور كريم

كما حضره سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية، والوزير المفوّض في سفارة دولة الكويت لدى المملكة مبارك بن محمد السمحان، وسفير جمهورية الصين الشعبية تشن وي تشينغ، وسفير جمهورية تركيا فاتح أولوصوي، وسفير ماليزيا داتوك وان زايدي، وسفيرة جمهورية العراق صفية طالب السهيل، ونائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة إليسون ديلوورث.