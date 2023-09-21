السعودية | التعليم الرسمي بالحدود الشمالية .. من 3 مدارس إلى أكثر من 500 مدرسة حكومية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

بدأت حركة التعليم النظامية “الرسمي “بمنطقة الحدود الشمالية مع نشأت 3 مدارس وهي مدرسة حطين الابتدائية بمحافظة طريف 1371 هـ، ومدرسة هارون الرشيد بمحافظة رفحاء عام 1372هـ، و مدرسة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الابتدائية بمدينة عرعر لعام 1373 هـ، حيث أسهمت بصورة كبيرة في تشجيع الأهالي لدفع أبنائهم للالتحاق فيها لأن التعليم النظامي آنذاك مرحلة جديدة على الأهالي.

وشكّلت تلك المدارس نواة التعليم النظامي وغرسه الأول في المنطقة، وكان عدد الطلاب محدود وكذلك المعلمين, مع مرور السنوات تزايد أعداد الحاصلين على الشهادة الابتدائية في المنطقة، بعدها تم تأسيس مدرستين متوسطتين في كل من رفحاء وطريف عام 1386هـ ، وبعد 3 سنوات على تأسيس أول مدرسة متوسطة في المنطقة بعرعر، ومع تخرج أول دفعة تحمل الشهادة المتوسطة في المنطقة، تم تأسيس ثانوية عرعر (ثانوية الملك فهد حالياً) وذلك عام 1379هـ، ومع تزايد أعداد الحاصلين على الشهادة المتوسطة في المنطقة، اقتضى الأمر بتأسيس مدارس ثانوية أخرى، فأسست ثانوية طريف عام 1393هـ لتساعد طلاب مدينة طريف من مواصلة دراستهم الثانوية، وفي عام 1394هـ أسست ثانوية رفحاء.

ويشهد التعليم في المنطقة قفزات نوعية كبيرة, حيث بلغت أعداد المدارس حالياً في المنطقة لكافة القطاعات ومختلف المراحل أكثر من 500 مدرسة بعدد طلاب يصل لنحو 100 ألف طالب وطالبة.