السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي بوزير خارجية سورينام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، أمس، بمعالي وزير خارجية جمهورية سورينام البرت رامدن، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78 في مدينة نيويورك.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة المستجدات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.