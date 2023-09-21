انت الان تتابع إنذار أحمر لمكة المكرمة وجازان: أمطار غزيرة وصواعق رعدية وسيول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 سبتمبر 2023, 7:27 صباحاً

رفع المركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار إلى "اللون الأحمر" بشأن أمطار غزيرة على منطقتي مكة المكرمة وجازان. وتوقّع المركز أن تتضمّن التأثيرات المصاحبة للحالة: رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، بالإضافة إلى ارتفاع الأمواج بجازان. وتشمل الحالة في مكة المكرمة كلًا من العرضيات والطائف، وفي جازان: الدرب وبيش. ووفق المركز يبدأ الإنذار في الواحدة ظهرًا، ويستمر حتى العاشرة من مساء اليوم الخميس.

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