"ابن لادن وأحداث 11 سبتمبر".. كيف رد سمو ولي العهد على سؤال مذيع "فوكس نيوز"؟

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 سبتمبر 2023, 7:29 صباحاً

ردّ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد على سؤال مذيع "فوكس نيوز" حول علاقة السعودية بأسامة بن لادن وأحداث الحادي عشر من سبتمبر بالتعبير عن أسفه لكل شخص يخسر أحدًا من عائلته، قائلًا: "لا أحد يريد أن يخسر عائلته خاصةً بطريقة كهذه". وتابع: "نعم كان هناك 15 سعوديًا خطط لهم أسامة بن لادن، كما أنه خطط لكثير من الهجمات في السعودية نفسها، ومن غير منطقي تماماً أن يقال إننا عملنا مع الرجل الذي قام بهجمات إرهابية في السعودية بالتسعينيات وبعدها، وقتل سعوديين وأجانب في السعودية، إنه عدو لنا كما هو عدو لأمريكا". وأضاف سمو ولي العهد: "الهدف الرئيسي لأسامة بن لادن -وهذا بحسب التقارير- هو تجنيد أكبر عدد من السعوديين؛ ليتأكد من خلق مشكلة بين السعودية وأمريكا، فإذا صدّق الأمريكيون هذا يعني أن خطته نجحت".

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