انت الان تتابع أكثر من 45 فعالية ترسم فرحة اليوم الوطني في عدة مواقع سياحية وتراثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 سبتمبر 2023, 7:31 صباحاً

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، وبحضور سعادة وكيل محافظة الأحساء الأستاذ معاذ بن إبراهيم الجعفري، عُقد مساء أمس (الثلاثاء)، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن فعاليات الأحساء في اليوم الوطني 93، تحت شعار "نحلم ونحقق"، وذلك في مقر المحافظة. وخلال المؤتمر الصحفي، الذي حضره أعضاء اللجنة رؤساء الجهات المعنية، وجمع من الإعلاميين والإعلاميات من مختلف وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، أعلن وكيل المحافظة عن تنفيذ أكثر من 45 فعالية متنوعة، في أكثر من 15 موقعًا سياحيًا وتراثيًا، تشمل 20 عرضًا حيًا، وألعابًا نارية، وحفلاً غنائيًا، وعروضًا جوية، وأمسيات شعرية، بمشاركة عدة جهات حكومية، وهي على التوالي: محافظة الأحساء، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الحرس الوطني، وزارة الرياضة، أمانة الأحساء، الهيئة العامة للترفيه، القوات الجوية الملكية السعودية، أمانة الأحساء، الهيئة العامة للتراث، غرفة الأحساء، جامعة الملك فيصل، نادي الأحساء الأدبي، جمعية الثقافة والفنون، الإدارة العامة للتعليم في المحافظة، التجمع الصحي، هيئة الصحفيين السعوديين، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، إضافة إلى مشاركة مجموعة من شركاء القطاع الخاص، وأكثر من 1000 متطوع ومتطوعة. تعزيز الانتماء وأكد "الجعفري" في كلمته في المؤتمر، ضرورة تعزيز الانتماء للوطن والولاء للقيادة لدى المواطنين، وترسيخ العلاقة الوجدانية بين المملكة والمقيمين، والتعريف بمكونات الأحساء الثقافية والاقتصادية ومساهماتها الوطنية، وإثراء المحتوى الإعلامي الوطني، وتعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات في احتفالات اليوم الوطني، وتنشيط قطاع الترفيه في الأحساء بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتسليط الضوء على المواقع السياحية في الأحساء. واختتم "الجعفري" كلمته بالإشارة إلى اهتمام أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان ودعمهما لاحتفالات الأحساء، وسط متابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال، والذي سيكون له بالغ الأثر في نجاح فعاليات هذه المناسبة الكريمة. كما شهد المؤتمر الصحفي مشاركات قيادات الجهات الرسمية المشاركة في الفعاليات بالأحساء، حيث أجابوا عن أسئلة ومداخلات الإعلاميين، موضحين من خلالها الجهود المبذولة لإبراز هذا الحدث المهم، وضمان تقديم كل الاستعدادات والتجهيزات بما يتناسب مع أهمية المناسبة. تعزيز الانتماء

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