شكراً لتعاونكم.. "الحج" للمعتمرين: نأمل الالتزام بالأداء في التاريخ والوقت المحددين

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محمد بن مسعود - الدمام - تحت وسم #في_القلب_يا_مكة، دعت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن، للالتزام بأداء العمرة في موعدها المتوافق مع التصريح، مقدمةً الشكر لهم على تعاونهم، وداعيةً أن يتقبَّل الله منهم.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على منصة "إكس"، تقول: "معتمرون ملتزمون، ضيف الرحمن؛ نأمل منك الالتزام بأداء العمرة في التاريخ والوقت المحددين لك في التصريح".

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