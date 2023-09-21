انت الان تتابع مكة الأعلى حرارة والأمطار هنا.. "الأرصاد" يُبرز "الظواهر الجوية" في الـ24 ساعة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 سبتمبر 2023, 7:48 صباحاً

رصد المركز الوطني للأرصاد، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة اليوم الخميس ولمدة 24 ساعة. وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة). وقال: الأجواء تشهد رياحًا سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ونجران، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض. وأضاف: درجة الحرارة العظمى اليوم 44 درجة بمكة المكرمة؛ فيما تسجل السودة أقل درجة حرارة 12 مئوية، ونسبة الرطوبة بكل من أبها والباحة والطائف والسودة 90.

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