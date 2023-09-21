انت الان تتابع "جامعة طيبة" تصدر كتابًا متخصصًا حول الحيوانات السامة في منطقة المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 سبتمبر 2023, 7:56 صباحاً

أصدرت جامعة طيبة كتابًا جديدًا يحمل عنوان "الحيوانات السامة بمنطقة المدينة المنورة" للدكتور عبدالهادي بن أحمد العوفي أستاذ علم بيئة الحيوان المشارك في قسم الأحياء بالجامعة. ويعتبر هذا هو أول إصدار متخصص في المجال يبحث في الحيوانات السامة في منطقة المدينة المنورة، في إطار جهود الجامعة المستمرة لدعم البحوث العلمية وإثراء المعرفة في مجالات متعددة. وأوضح الدكتور "العوفي" أن الكتاب الذي صدر عن إدارة النشر العلمي بالجامعة يتميز بسهولة مادته العلمية، ومعلوماته الثرية حول الحيوانات السامة في المنطقة حيث شمل رصدًا ميدانيًّا للسوامّ في منطقة المدينة المنورة سواء ما كان منها بريًّا أو بحريًّا؛ مما أضاف قيمة كبيرة للكتاب ليكون المرجع الأهم الأول في هذا المجال للمنطقة. وأضاف: يقدم الكتاب معلومات موثوقة وشاملة حول الحيوانات السامة، وكيفية التعامل معها، وسبل منع الإصابة بها ويشمل أيضًا توصيات حول الإسعافات الأولية والإجراءات التي يجب معرفتها لتمييز الأنواع السامة عن غيرها، والتعامل المناسب معها؛ حيث تم تقديم المادة العلمية في الكتاب بشكل مختصر وميسر، مصحوبة بصور واضحة للحيوانات؛ مما يسهل فهم المعلومات، ويساعد القراء في التعرف على الحيوانات السامة والوقاية منها. وقال الدكتور "العوفي" يهدف الكتاب إلى مساعدة العاملين في القطاع العسكري والدفاع المدني والقطاع السياحي؛ فضلًا عن هواة الرحلات والتخييم في البراري؛ للتعرف على الحيوانات السامة الموجودة في المنطقة واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية والسلامة. جدير بالذكر أن الدكتور "العوفي" خبير في علم بيئة الحيوان وتتركز اهتماماته البحثية في دراسات التنوع الأحيائي؛ حيث نُشر له أكثر من ٣٥ بحثًا علميًّا محكمًا، وله ١٦ كتابًا تتناول التنوع الأحيائي في منطقتي المدينة المنورة وتبوك، وأخرى موجهة للنشء والشباب العربي برعاية كبرى المنظمات العالمية العاملة في الشرق الأوسط.

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