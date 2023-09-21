السعودية | "تام التنموية" توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ25 مليون ريال مع "السعودي الأول"

شكرا لقرائتكم "تام التنموية" توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ25 مليون ريال مع "السعودي الأول" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت شركة تام التنموية عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 25 مليون ريال مع البنك السعودي الأول.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنها حصلت على التمويل أمس الأربعاء 20 سبتمبر 2023، وتصل مدته 12شهرا.

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وذكرت أنها قدمت ضمانات سند لأمر بقيمة التسهيلات التي تستهدف منها تسهيل التمويل قصير الأجل -عند الحاجة إليه - وتسهيلات الضمانات البنكية.

وأوضحت أن الاتفاقية مؤرخة بتاريخ 6 سبتمبر 2023، إلا أن التوقيعات عليها لم تكتمل إلا بتاريخ 20 سبتمبر 2023.