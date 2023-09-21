السعودية | "صدر للخدمات " تنشئ "صدر بارك" بتكلفة 149 مليون ريال

شكرا لقرائتكم "صدر للخدمات " تنشئ "صدر بارك" بتكلفة 149 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وافق مجلس إدارة شركة صدر للخدمات اللوجستية بالتمرير، أمس الأربعاء 20 سبتمبر 2023، على إنشاء مشروع مجمع الخدمات اللوجستية (صدر بارك) والذي سيقام على الأرض المشتراة في مدينة البوابة الصناعية بالرياض تحت إشراف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، حيث قرر مجلس إدارة الشركة اعتماد ميزانية المشروع وتوقيع عقد المقاول الرئيسي للمشروع.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تكلفة إنشاء المشروع تبلغ 149 مليون ريال، وسيتم تمويلها ذاتيا بجانب الاقتراض البنكي.

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وأوضحت أن غرض المشروع هو إنشاء منطقة خدمات لوجستية متكاملة لتقديم أفضل الحلول التخزينية للعملاء للتخزين المبرد و المجمد و الجاف بطاقة تخزينية عالية وفقـا لمواصفات ومقاييس الجودة العالمية وبما يخدم عمليات التشغيل وذلك وفقا لاستراتيجية الشركة في التوسع في قطاع الخدمات اللوجستية.

وذكرت أن تاريخ البدء في إنشاء المشروع 1أكتوبر 2023،بينما التاريخ المتوقع للانتهاء منه31مارس 2025.

وتوقعت أثرا ماليا إيجابيا على نتائج الشركة بأن يساهم في رفع إيراداتها و أرباحها في قطاع الخدمات اللوجستية،بداية من نتائج الشركة الربع الثاني من عام 2025 وهي الفترة المتوقعة لبدء الإنتاج التجريبي للمشروع والتي تستغرق ثلاثة أشهر.

ومن المتوقع بدء الإنتاج التجاري للمشروع في الربع الثالث من عام 2025.

وأشارت إلى أن الجهة المنفذة أو الطرف الآخر في العقد هم مجموعة من المقاولين والموردين من داخل وخارج المملكة.