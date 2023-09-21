شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يناقش موضوعات البيئة والمناخ مع عدد من المسؤولين الدوليين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير أمس الأربعاء، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ في مملكة البحرين د. محمد بن مبارك بن دينه، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 78 بمدينة نيويورك.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبحث موضوعات البيئة والمناخ والجهود المبذولة في هذا الشأن.

مبعوث مملكة هولندا للمناخ

كما التقى الجبير الأمير جيمي دي بوربون مبعوث مملكة هولندا للمناخ، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء، بحث موضوعات البيئة والمناخ، وأوجه تعزيز التعاون من أجل معالجة التغير المناخي والحد من آثاره.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.

وزير خارجية سورينام

التقى الجبير أيضًا وزير خارجية جمهورية سورينام البرت رامدن، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 78 بمدينة نيويورك.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة المستجدات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.