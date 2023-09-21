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محمد الفلاح - بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز فى دورى نايل (يلا شوت)

بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز فى دورى نايل (يلا شوت)فريق الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي أوسوريو يستعد بفارغ الصبر لمواجهة فريق بيراميدز على استاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم "دوري نايل".

يواصل الجهاز الفني للزمالك جهوده في التحضير لهذه المباراة من خلال تجميع مقاطع الفيديو المتعلقة بمباريات بيراميدز. يهدف ذلك إلى دراسة جميع جوانب أداء بيراميدز، بما في ذلك نقاط القوة والضعف في تكتيكاتهم، وطريقتهم في السيطرة على الكرة والاستعداد للهجمات، بالإضافة إلى كيفية اختراق صفوفهم. يتعمل أيضًا على تحليل الأداء الفردي لأهم اللاعبين في صفوف بيراميدز وتحديد الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها في بناء استراتيجيتهم لهذه المباراة.

قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة فريقه لمباراة الزمالك في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في إطار أولى مباريات كلا الفريقين في الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديدة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس

موعد مباراة بيراميدز ضد الزمالك فى دوري نايل

يلتقى الزمالك فى السابعة مساء غد الخميس، مع بيراميدز على استاد الدفاع الجوى في الأسبوع الأول من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

