انت الان تتابع القصيم.. جراحة الـ120 دقيقة تنقذ مريضة أربعينية من ورم ليفي كبير بالرحم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 سبتمبر 2023, 8:18 صباحاً

تمكَّن فريق طبي جراحي متخصص في أمراض النساء والولادة بمستشفى الرس العام، بإنهاء معاناة مقيمة من الجنسية الآسيوية تبلغ من العمر 40 عاماً، بعد خضوعها لعملية جراحية بمنطقة الحوض. وأوضح تجمّع القصيم الصحي أن مستشفى الرس العام استقبل الحالة المرضية التي تم تحويلها من أحد المستشفيات الطرفية، مشيراً إلى أن المريضة كانت تعاني من وجود كتلة بالبطن مع نزيف مهبلي متكرر لمدة سنة، وبعد إجراء التحاليل والفحوصات الطبية والأشعة للمريضة تبين وجود كتلة غير مؤلمة بالحوض وتم تشخيص الحالة (ورم ليفي كبير بالرحم)، ليقرر معها الأطباء إجراء تدخّل جراحي لإزالته. وأضاف التجمع أن العملية استغرقت ساعتين وربعًا، وتم فيها استئصال الورم الذي بلغ حجمه 12 * 10 سم مع الحفاظ على سلامة الرحم دون أضرار، وتمت متابعة الحالة إلى أن غادرت المريضة المستشفى بصحة وعافية. يُذكر أن إجمالي عدد التدخلات والعمليات الجراحية التي نفّذها مستشفى الرس العام خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م بلغ 2311 عملية متنوعة.

كانت هذه تفاصيل خبر القصيم.. جراحة الـ120 دقيقة تنقذ مريضة أربعينية من ورم ليفي كبير بالرحم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.