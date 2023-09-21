روزنامة احتفالات "الداخلية" بيوم الوطن.. فعاليات وعروض عسكرية برية وبحرية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 سبتمبر 2023, 8:23 صباحاً

دعت وزارة الداخلية جموع المواطنين لحضور الفعاليات والعروض العسكرية البرية والبحرية التي تقيمها احتفالًا بذكرى اليوم الوطني الـ93 للمملكة بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه. وأضافت الوزارة أن الفعاليات تشمل عروضًا ومسيرات عسكرية برية وبحرية وفعاليات ومعارض ترفيهية وفنية وأبرز مشروعات الذكاء الاصطناعي والتقنية، وأجنحة خاصة بالطفل تعزز الانتماء الوطني والوعي الثقافي والاجتماعي. ولفتت الوزارة في إنفوجراف نشرته اليوم إلى أن العروض ستتوزع بكل من الرياض والمنطقة الشرقية تحت عنوان "نحلم ونحقق".

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