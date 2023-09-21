تذكر.. قارورة الماء القابلة لإعادة التعبئة تخلي "صحتك خضراء"

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محمد بن مسعود - الدمام - تحت وسم #اليوم_الخليجي_للصحة_البيئية، أشارت وزارة الصحة إلى أن "قارورة الماء القابلة لإعادة التعبئة تخلي صحتك خضراء".

وحثت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة" على "إكس"، على تذكر شرب الماء باستمرار، والمحافظة على البيئة.

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