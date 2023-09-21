انت الان تتابع لقطات مرعبة.. لحظة انهيار عقار من 4 طوابق في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 سبتمبر 2023, 8:53 صباحاً

أظهر مقطع فيديو مُصور لحظة انهيار عقار قديم، مكون من 4 طوابق، خالٍ من السكان، بمنطقة رأس التين بحي الجمرك في الإسكندرية، شمالي مصر، أمس الأربعاء، وذلك دون إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة. وحسب صحيفة "العقارية"، تلقّت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغًا يفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 14 حارة عبدالوهاب بجوار مسجد القبانية بمنطقة رأس التين، وانتقل مسؤولو الحي إلى موقع البلاغ. وتبيّن من المعاينة أن العقار مكون من أرضي و4 طوابق، خالٍ من السكان، وانهياره بالكامل حتى سطح الأرض، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة. وأوضحت نهى خليفة رئيس حي الجمرك في الإسكندرية أن العقار صادر له قرار هدم كلي حتى سطح الأرض، مشيرةً إلى انهيار أجزاء من العقار أمس، واليوم انهار بالكامل. وتداول مواطنون عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو للحظة سقوط العقار بالكامل وتحوله إلى كومة تراب، وسط صراخ وفزع الجيران. ويظهر بالفيديو رجل وهو يقفز من عقار مجاور ويهرب قبل ثوانٍ من الانهيار، بينما تعالى صراخ الأهالي ودعاؤهم "استر يا رب". وتم تحرير بلاغ إداري بقسم شرطة الجمرك، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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