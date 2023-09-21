تطبيقات المشروعات السياحية تتجه لاستخدام الذكاء الاصطناعي بنسبة 40% خلال العام القادم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

تشير التوقعات إلى أن إجمالي إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تقنية المعلومات، يصل إلى قرابة 184 مليار دولار خلال عام 2024 بارتفاع عن مستوياتها في عام 2023 عند 177 مليار دولار؛ وفقًا لأحدث الدراسات الصادرة.

وكشفت شركة جارتنر للأبحاث، عن تسارع الإنفاق على تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2024؛ لتسجل ارتفاعًا بمعدل 4% عن عام 2023.

ويتواصل ارتفاع الإنفاق على تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب تركيز المؤسسات وخاصة في منطقة مجلس التعاون الخليجي على مبادرات التحول الرقمي للبنية التحتية لديها.

كما تشير التوقعات إلى أن الإنفاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على البرمجيات يتجه لتحقيق معدل نمو يصل إلى 12.3% خلال عام 2024، يلي ذلك الإنفاق على خدمات تقنية المعلومات، التي يتوقع نُموها بمعدل 11.1%.

وستزيد المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من استثماراتها في البرمجيات وخدمات تقنية المعلومات لتسريع التحول الرقمي، وتبسيط سير العمليات من خلال مواصلة مساعي التحول نحو حوسبة السحاب وزيادة قدرات الأتمتة وإمكانيات إنترنت الأشياء، كما أن هذه الاستثمارات تهدف إلى فرض مزيد من الامتثال للضوابط التنظيمية.

وبحلول عام 2024، من المتوقع زيادة استثمارات المؤسسات المحلية؛ بهدف دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن خطط أعمالهم الاستراتيجية.