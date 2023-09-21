شكرا لقرائتكم مذيع Fox News: يوجد في السعودية رافعات أكثر من أي مكان بالعالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تصدرت مقابلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والوزراء مع قناة Fox News، مواقع التواصل ومحركات البحث، بخاصة بعد ظهور الإعلامي الشهير بريت باير، في إعلان ترويجي للقاء، يعبر فيه عن انبهاره بالتقدم الهائل الذي شهدته السعودية على كافة الأصعدة.

أكبر عدد رافعات بالعالم

وقال باير في إعلان ترويجي للتغطية الخاصة للقناة الأمريكية “فوكس نيوز”: يوجد أكبر قدر ممكن الرافعات في السعودية، يوجد في هذا البلد رافعات أكثر من أي مكان في العالم”.

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وأضاف: “أجرينا مقابلات مع الكثير من الناس والوزراء، وأكبر تحول شهدته هذه البلاد هو المرأة، لديهم الحق في القيادة منذ عام 2018، وهناك أيضًا قائدات أعمال لديهن أعمالهم التجارية الخاصة، فضلًا عن أن 40% من أصحاب الأعمال هم من النساء”.

وأكد مذيع فوكس نيوز، أنه كان لديه العديد من الفرص للوصول إلى العديد من المسؤولين، وقال: “هذه الدولة من أكبر منتجي النفط في العالم، أصل الإسلام، (ولديها) أكبر صحراء رملية في العالم، وأكبر واحة في العالم، وأكبر مطار في العالم”.

أهم مكان على وجه الأرض

واعتبر برت باير أنه من الناحية السياسية، فإن السعودية من أهم الأماكن على وجه الأرض، باعتبارها مركزًا ثقافيًّا للعرب والمسلمين، وموقعها الإستراتيجي المحوري.

وتابع: “على مدى الليلتين المقبلتين، سنقدم لكم نظرة حصرية من داخل السعودية، لنظهر لكم ما نتحدث عنه، وجمالها، وتفردها، ودورها المتزايد الأهمية في الشؤون العالمية”.

الإصلاحات السعودية الكبرى

كما التقى باير بوزراء السياحة والاقتصاد والطاقة والرياضة السعوديين لاستكشاف كيف تعمل رؤية المملكة 2030 للإصلاح الاجتماعي وأجندة التنويع الاقتصادي من أجل تقليل اعتماد الاقتصاد على إنتاج النفط والتوسع في صناعات جديدة لتحقيق الرؤية المتكاملة لاقتصاد أكثر استقلالية واستدامة.

وتناولت تغطية فوكس نيوز مقابلات مع الكثير من وزراء الحكومة السعودية، وتحدث المذيع الشهير بريت باير أيضًا مع وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الذي سلط الضوء على نجاح الرياض في إنشاء وتعزيز الفرق والدوريات.

مقابلة محمد بن سلمان مع Fox News

وتحدثت فوكس نيوز أيضًا مع خبراء حول الإصلاحات الكبرى المتعلقة بحقوق المرأة في المجتمع السعودي، بعدما أعطى ولي العهد دفعة كبيرة لمشاركة المرأة وقيادتها في الأعمال والمجتمع المدني.

ويترقب العالم مشاهدة المقابلة الحصرية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية غدًا الخميس بتوقيت الرياض، ضمن تقرير خاص ومطول عن السعودية، والتي تعد المقابلة الأولى لولي العهد مع شبكة إخبارية أمريكية منذ عام 2019.