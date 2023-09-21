اخبار السعوديه

ولي العهد: رؤيتنا كبيرة ونفاجأ كل يوم بتحقيق أهدافنا سريعًا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم ولي العهد: رؤيتنا كبيرة ونفاجأ كل يوم بتحقيق أهدافنا سريعًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد ولي العهد الأمير أن الهدف هو الوصول بالسعودية إلى الأفضل دائمًا وتحويل التحديات إلى فرص وتحقيق الأهداف بطموحات عريضة، متابعًا أن المملكة تتقدم بسرعة هائلة في هذا الأمر ونحاول أن نعتمد على تنويع الاقتصاد.

رؤية 2030 طموحة

وأضاف ولي العهد، خلال حواره إلى قناة فوكس نيوز، أن لن تعود إلى الوراء، خاصةً وأن رؤية 2030 طموحة وحققنا مُستهدفاتها بشكل أسرع ووضعنا مُستهدفات جديدة بطموح أكبر، حيث كانت المملكة في 2022 أسرع دول مجموعة الـ 20 نموًّا، ونمو المملكة غير النفطي هذا العام سيكون من الأسرع في مجموعة الـ 20.

قد يهمّك أيضاً

عروض عسكرية تزين سماء مكة المكرمة احتفالًا باليوم الوطني
سبب رفض دخول برلمانيين أوروبيين لتونس

وتابع أن اقتصاد المملكة رقم 17 عالميًّا، ويمكن للسعودية العودة ضمن قائمة الـ 7، مشددًا على أن الممر الذي سيربط الشرق الأوسط بأوروبا سيوفر الوقت والمال.

 

 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا