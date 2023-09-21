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ولي العهد للمتردّدين بزيارة المملكة: السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21

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شكرا لقرائتكم ولي العهد للمتردّدين بزيارة المملكة: أعظم قصة نجاح في القرن الـ21 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد ولي العهد، الأمير ، أن الشعب السعودي مؤمن بالتغيير، وهم من يدفعون لذلك، متابعًا: “وأنا واحد منهم”.

وتابع ولي العهد خلال حواره إلى قناة فوكس نيوز: “أركز وقتي لمتابعة ما يخدم مصالح السعودية وشعبها”.

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لن نتوقف

وأضاف: نقوم بعمل يليق بمكانة الحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية، مستكملًا: وتيرة تقدمنا ستستمر بسرعة أعلى، ولن تتوقف أو تهدأ ليوم واحد”.

كما وجه ولي العهد خلال اللقاء رسالة إلى المتردّدين بزيارة المملكة بقوله: السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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