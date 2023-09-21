شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هدايا اليوم الوطني تتصدر مبيعات أسواق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ازدحمت المراكز التجارية والأسواق بالمواطنين والمقيمين في المملكة، إذ توافدوا بأعداد كبيرة لشراء مستلزمات الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

وشملت هذه المستلزمات العديد من المنتجات والهدايا، التي تعبّر عن الفرحة الغامرة بهذا اليوم الوطني الغالي.

وأعرب عدد من المتسوقين عن سعادتهم وحماسهم، خلال تجولهم في المحلات والأسواق التجارية خلال هذه الفترة.

الاحتفال باليوم الوطني السعودي 93

أكد علي الناشري، ”متسوق“، أن الأماكن التجارية تشهد تدفقًا من المواطنين والمقيمين الراغبين في اقتناء الهدايا والتذكارات المرتبطة باليوم الوطني، مشيرا إلى أنه حضر هذا العام لشراء المستلزمات الخاصة بالاحتفال بهذه المناسبة السعيدة لأبنائه، معبرًا عن أمنياته بأن يديم الله عز وجل هذا الوطن ويحفظه.

من جانبها، قالت فاطمة عسيري، ”متسوقة“، بأنها تحرص كل عام على شراء التوزيعات الاحتفالية باليوم الوطني السعودي، معربة عن فخرها بوطنها الغالي.

واعتبرت أن اليوم الوطني يجلب البهجة والسعادة للأطفال والكبار على حد سواء، مؤكدة أن الجميع يسعى جاهدًا لاقتناء الهدايا التذكارية والملابس الخضراء، التي ترمز لهذه المناسبة السعيدة.

مستلزمات الاحتفال باليوم الوطني السعودي 93

من جانبه، أشار علي الحمادي، صاحب أحد المتاجر، إلى تنوع المحلات التجارية المختصة في بيع الهدايا، إذ تقدم تشكيلة واسعة من المنتجات بأسعار منافسة وميسورة.

ولاحظ أيضًا توافد الأطفال بشكل كبير مع أسرهم، حيث يختارون الملابس واللوحات والأعلام التي تعبر عن انتمائهم الوطني.

وأضاف أن المحلات تتنافس في تقديم منتجات متنوعة، وذات تصاميم جديدة بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى تنوافها من حيث الشكل والحجم والابتكار لتناسب جميع الأعمار.