شكرا لقرائتكم خبر عن حزمة متنوعة.. المتحف الوطني ينظّم فعاليات لليوم الوطني السعودي 93 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُنظّم المتحف الوطني السعودي فعالياتٍ متنوعة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ93 "نحلم ونحقق".

وسيكون خلال الفترة من 22 إلى 23 سبتمبر الجاري، من الساعة الثانية ظهرًا وحتى العاشرة مساءً بمقر المتحف في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي الواقع في حي المربع بمدينة الرياض.

احتفالات اليوم الوطني السعودي 93

ويسعى المتحف من خلال هذه الفعالية إلى مواكبة احتفالات اليوم الوطني السعودي الذي يوافق الـ 23 من سبتمبر في كل عام.

ويأتي ذلك عبر تصميم مجموعة من العروض الفنيّة والموسيقية والأنشطة المتنوعة لتُثري من خلالها تجربة الزوّار بمختلف فئاتهم العُمرية؛ ولتُعرفهم بالثقافة والتراث السعودي في قوالبٍ إبداعية وتفاعلية.

كما تأتي هذه الفعاليات في إطار الجهود المتواصلة التي يقدمها المتحف الوطني السعودي لتوفير محتوى ثقافي متحفي جذّاب.

بجانب تقديم تجربة متحفية متكاملة تُغذي ذائقة الزائر ثقافياً، وتتناسب مع مختلف الشرائح العُمرية للمجتمع.