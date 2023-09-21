السعودية | ولي العهد: القضية الفلسطينية مهمة لمسألة التطبيع مع إسرائيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن القضية الفلسطينية ستظل مهمة جداً لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأضاف ولي العهد في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” أن الإدارة الأميركية قدمت مقترحاً لإقامة علاقات مع إسرائيل.

كذلك أوضح أن المحادثات بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل مستمرة وجيدة.

وقال إن المملكة تأمل في تحسين حياة الفلسطينيين، وجعل إسرائيل لاعبا في المنطقة. وتابع “نصبح أقرب كل يوم بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل”.

وأضاف “أريد أن أرى حياة جيدة للفلسطينيين”.

وبثت قناة “فوكس نيوز” الأميركية مقابلة مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أجراها معه كبير المذيعين السياسيين في القناة بريت باير من مدينة نيوم.

وكانت القناة قد أصدرت بيانًا إعلاميًا، نوهت فيه بأن هذه المقابلة ستُغطي مجموعة من المواضيع حول مستقبل المملكة والعلاقات مع الولايات المتحدة، وستُذاع في برنامج Special Report، وهي الأولى لولي العهد مع شبكة إخبارية أميركية كبرى منذ عام 2019.