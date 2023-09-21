انت الان تتابع إنها عناية الله ومعجزاته.. مهما شاهدت الفيديو لن تدرك كيف نجا هذا السائق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 سبتمبر 2023, 2:46 مساءً

إنها عناية الله ومعجزاته.. فمهما شاهدت الفيديو لن تدرك كيف نجا هذا السائق من "حادثة سير مرعبة" وقعت في مقاطعة ستيل بولاية مينيسوتا الأمريكية، من داخل سيارة مسحوقة ومشتعلة تحت شاحنة عملاقة. وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أظهر الفيديو تفاصيل الحادثة وكأنها لقطة درامية من أفلام سباق السيارات، حيث كانت سيارة رباعية تقود بسرعة، قبل أن تتفاجأ بشاحنة ضخمة قادمة من الجهة اليمنى. واصطدمت المركبتان بقوة، مما خلف كرة نارية ضخمة. ونجا سائق السيارة بعناية الله دون أن يصاب إلا بجروح طفيفة. وقالت الصحيفة، إن الحادث وقع عند تقاطع طرق في مقاطعة ستيل، وذلك يوم الثلاثاء في حدود 05:30 صباحًا. واستغرب معلقون من الطريقة التي نجا بها السائق، وقالوا إن الشاحنة كادت "أن تسحق السيارة بالكامل". ورغم أننا نشاهد الحادث كما التقطته كاميرا المراقبة، لا ندري كيف خرج من السيارة. وذكر سائق السيارة أنه كان يقود بسرعة للوصول إلى العمل، مشيرًا إلى أنه لم ير الشاحنة قادمة، حتى اختفى تحتها وانقلبت مركبته وانفجرت. ووفقًا لتقرير الشرطة، كان كلا السائقين يرتديان أحزمة الأمان ولم يكن أي منهما تحت تأثير الكحول.

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