السعودية | "سدافكو" تبني مستودعا في "ينبع" على 5 آلاف متر مربع وبتكلفة 13 مليون ريال

شكرا لقرائتكم "سدافكو" تبني مستودعا في "ينبع" على 5 آلاف متر مربع وبتكلفة 13 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وافق مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية"سدافكو" على تكـليف الإدارة التنفيذية بالمضي قدماً في بناء مستودع بمدينة ينبع على أرض مستأجرة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) لمدة 20 عاما، تبدأ من 08-03-1444هـ ومساحتها 5.1 ألف متر مربع.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن المستودع الجديد سوف يحل محل المستودع المستأجر الحالي، وسيوفر حلول بنية تحتية مستدامة لكل من عمليات التوزيع واللوجستيات مما يؤدي إلى توفير في التكاليف وفرص نمو في المستقبل.

مادة اعلانية

وأوضحت أن قرار مجلس الإدارة بخصوص المشروع بتاريخ اليوم 21 سبتمبر 2023، وستبدأ عمليات الإنشاء بتاريخ في الربع الرابع من السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2023م.

وتبلغ التكلفة التقديرية للمستودع 13 مليون ريال تقريباً (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)، وستمولها الشركة من مواردها الذاتية، وتوقعت الانتهاء من إنشاء المستودع في الربع الثالث من السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2024م.

وتوقعت الشركة أن يكون للمشروع أثر مالي على النمو والتوفـير في الفترات القادمة، عند البدء في تشغيله خلال الربع الأول من السنة المالية 2025.

ومن المقرر بدء الإنتاج التجريبي في الربع الرابع من السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2024م، ويستمر لمدة شهر واحد، ثم يبدأ الإنتاج التجاري في الربع الأول من عام 2025.

وذكرت "سدافكو" أن الجهة المنفذة أو الطرف الآخر في العقد هي شركة رفيق عبد القادر سليم كريديه للمقاولات، ذ.م.م (للقيام بالأعمال الإنشائية).

وأشارت إلى أنها سوف تعلن عن أي مستجدات جوهرية للمشروع عند حدوثها.