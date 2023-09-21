شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 23 مخالفًا لنظام البيئة لدخولهم محميات دون تصريح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 23 مواطناً مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة دخول محميات طبيعية دون تصريح في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المضبوطين.

5 آلاف ريال عقوبة

أوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح 5 آلاف ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.