شكرا لقرائتكم خبر عن "حرس الحدود" يحبط تهريب أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكثف الجهات الأمنية جهودها المستمرة لإحباط عمليات ترويج المخدرات وتهريب المواد غير المصرح باستخدامها. إذ أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب 57.600 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.