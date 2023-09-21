شكرا لقرائتكم خبر عن جدة ..القبض على مقيمين لترويجهما 300 كيلوجرام من نبات القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت الإدارة العامة لمرور محافظة جدة 6 ربيع الأول 1445هـ الموافق 21 سبتمبر 2023م على مقيمين من الجنسية اليمنية لترويجهما (300) كيلوجرام من نبات القات المخدر. الإجراء تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

ترويج المخدرات

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

ويمكن ذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].