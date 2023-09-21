انت الان تتابع حزمة فعاليات.. "محمية الملك سلمان" تحتفي باليوم الوطني للمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 سبتمبر 2023, 4:51 مساءً

تُطلق هيئةُ تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، عددًا من الفعاليات والبرامج المتنوّعة في وادي السلف بمدينة حائل؛ احتفالًا باليوم الوطني 93 للمملكة العربية السعودية. وأوضحت الهيئة أن الفعاليات والبرامج تشمل: فعاليات وألعاب أطفال، وهايكنج، والسينما الخارجية، والخيل، والجلسات البرية، وتأمل النجوم، وحرب الألوان، إضافة إلى المطاعم. وتبدأ الفعاليات والبرامج بدءًا من مساء اليوم الخميس 21 سبتمبر، وتستمرّ حتى يوم الاثنين 25 سبتمبر من الساعة 4 عصرًا وحتى الساعة 12 بعد منتصف الليل. ويُتوقّع أن تشهد الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تطلقها هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بمناسبة اليوم الوطني 93؛ إقبالًا كبيرًا من الزوار في منطقة حائل؛ نظرًا لما حقّقته الهيئة من نجاحات باهرة في مناسبات وطنية سابقة، بفضل الاحترافية العالية في التنظيم والترتيب، واختيار مواقع الجذب المناسبة لإقامة الفعاليات فيها.

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