شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| مواطنون ومقيمون يرشحون أفضل وجهات الاحتفال باليوم الوطني 93 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت استطلاعات الرأي التي أجرتها "اليوم" استعدادات المواطنين والمقيمين في المملكة للاحتفال باليوم الوطني، واختياراتهم للأماكن التي يرغبون في زيارتها خلال هذه المناسبة. إذ تنوعت الفعاليات المقامة في مختلف المدن وجذبت اهتمام الجميع.

زيارة الكورنيش والأماكن الترفيهية

وأكد "محسن العتيبي" أن اليوم الوطني يجب أن يكون مناسبة لمشاركة الفرحة مع الجميع، وأشار إلى أنه يخطط لزيارة الأماكن الترفيهية مثل: الكورنيش والحدائق التي ستقام فيها الاحتفالات. وتم تقسيم هذه الفعاليات على مدار الثلاثة أيام، بحيث يتواجد بمكان مختلف في كل يوم لمشاهدة جميع الفعاليات المتنوعة.

من جانبه أعرب "بدر الحسن" عن رغبته في قضاء اليوم الوطني في كورنيش الخبر والعزيزية وشاطئ نصف القمر. وبيّن أنه يشعر بالحماسة تجاه عروض الطيران والألعاب النارية التي تقام خلال الفعاليات، مؤكدًا حرصه على حضور جميع الفعاليات ومشاركة الجميع فرحتهم في هذه المناسبة الهامة.

أما "سعيد الفلفل" فأوضح أنه يعتزم زيارة الواجهة البحرية بكورنيش الخبر، حيث تقام العروض الجوية والألعاب النارية. وبما أنه يوم إجازة رسمية، فإنه يتمتع بمزيد من الخيارات لقضاء الوقت مع عائلته، ومن المتوقع أن يقوم بزيارة مجموعة من الفعاليات خلال أيام الاحتفال.

وأشار "عبدالسلام الدعيس" إلى تواجد الفعاليات في جميع الأماكن، بما في ذلك المراكز التجارية والواجهات البحرية. ولكنه يفضل زيارة كورنيش الخبر بسبب تنوع الفعاليات المقامة فيه، ويحرص على حضور فعاليات مشاهدة الألعاب النارية التي تجذب جميع الأعمار.

مشاهدة الألعاب وعروض الطيران

من جانبه أكد "عبد الوهاب" المحسن أنه لا يمكنه تفويت عروض الألعاب الطيران التي تقام في المناطق المفتوحة، وخاصة في شمال الرياض والخرج. مشيرًا إلى أنه يتطلع إلى تجربة الأجواء الاحتفالية والاستمتاع بالعروض المبهجة.

أوضح المواطن "عصام جواد" أن وجهته المفضلة ستكون حسب تفضيلات عائلته وأبنائه، مثل الواجهات البحرية والاحتفالات فيها، وخاصة الفعاليات المسائية مثل الألعاب النارية وغيرها.

بينما كشف "علي الحرز" أن وجهته المفضلة في اليوم الوطني هي المشاركة في المسيرات بالسيارة. وأكد أنه سيتجه إلى المجمعات التجارية والحدائق الكبيرة لمشاهدة الاحتفالات المقامة فيها.

وعبر "علي الصحاف" عن فرحته باليوم الوطني وأهمية هذا اليوم الذي يعيد للناس ذكريات تاريخية لجهود رجال الوطن الذين بذلوا وتعبوا وأسسوا لنا هذا البلد. مشيرًا إلى أن الأهم في هذا اليوم هو مشاركة الوطن فرحته، وأن لا يهم أي مكان عن الآخر، بل المهم هو أن نظهر شعور الفرحة بأننا نعيش في وطن آمن ومتكاتف، وبلد يحمل راية التوحيد.

وقال المواطن "محمد الخالدي" أن اليوم الوطني هو يوم عزيز على الجميع، وأن وجهته في هذا اليوم هي مدينة الخبر، حيث يشاهد الفعاليات المقامة هناك من عروض الطيران والفنون الشعبية وجميع فعاليات الاحتفال باليوم الوطني.

وأكد "محمد الفرج" أن الأمانة وجميع الجهات لم تدخر جهدًا في تنظيم الفعاليات المختلفة بأماكن متنوعة، سواء على الواجهات البحرية في الدمام والخبر أو في المراكز التجارية. لافتا إلى أن وجهته ستكون مقسمة على مدار الثلاثة أيام بين الدمام والخبر والمراكز التجارية، لكي يتمكن من مشاهدة جميع الفعاليات المقامة فيها.