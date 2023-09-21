شكرا لقرائتكم خبر عن في منطقتين.. ضبط مروج مخدرات وإحباط تهريب 150 كيلو من القات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف على مواطن، لترويجه داخل مركبة يقودها، مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

إحباط تهريب كمية من القات

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 150 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.