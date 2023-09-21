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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الاتحاد والفتح يلا شوت بث مباشر اليوم في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الاتحاد والفتح يلا شوت بث مباشر اليوم في الدوري السعودي، يفتتح ستاد الأمير عبد الله الفيصل أبوابة في مدينة جدة لمباراة الاتحاد والفتح، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي موسم 2023-2024، حيث تقام المباراة مساء غدًا الخميس 21 سبتمبر 2023.

ويدخل نادي الاتحاد المباراة وهو يمني النفس بالفوز وحصد الثلاث نقاط حيث يسعى الفريق إلي الحصول على لقب الدوري هذا الموسم، بعدما نجح الفريق بالفوز في أول مباراة له في دوري أبطال آسيا على اجمك اف سي بثلاث أهداف دون رد.

ويدخل نادي الاتحاد المباراة وهو يمني النفس بالفوز وحصد الثلاث نقاط حيث يسعى الفريق إلى الحصول على لقب الدوري هذا الموسم، بعدما نجح الفريق بالفوز في أول مباراة له في دوري أبطال آسيا على اجمك اف سي بثلاث أهداف دون رد.

موعد مباراة الاتحاد ضد الفتح في دوري روشن السعودي

تقام مباراة الاتحاد والفتح في دوري روشن السعودي غدا الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات، فيما تقام المباراة علي أرضية ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفتح في دوري روشن السعودي

تذاع مباراة الاتحاد والفتح ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر منافسات دوري روشن علي قناة SSC الرياضية السعودية الناقل الحصري لمسابقة الدوري السعودي، ويمكن مشاهدة المباراة على شاهد VIP.

تشكيل الاتحاد ضد الفتح

يتوقع أن يتكون تشكيل الاتحاد اليوم لمواجهة فريق الفتح في دوري روشن للمحترفين، كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: أحمد الشراحيلي، عمر هوساوي، حسان قادش، الشنقيطي.

خط الوسط: أحمد بامسعود، فابينيو، كانتي.

خط الهجوم: رومارينهو، هاروني كامارا، عبد الرزاق حمد الله.

تشكيل الفتح ضد اتحاد جدة

فيما متوقع أن يكون تشكيل الفتح لمباراة الاتحاد اليوم في الدوري السعودي 2023/2024، كالتالي:

حراسة المرمى: جاكوب ريني.

خط الدفاع: جايسون ديناير، قاسم لاجامي، علي الزبيدي، عبد الله اليوسف.

خط الوسط: سفيان بن دبكة، بيتروس، لوكاس زيلارايان، كريستيانو تيو.

خط الهجوم: مراد باتنا، فراس البريكان.

ترتيب الاتحاد والفتح في الدوري السعودي

يحتل نادي الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم برصيد 15 نقطة، بعدما خاض الاتحاد 6 مباريات حقق الفوز في 5 مباريات وخسر في مباراة واحدة.

بينما يأتي نادي الفتح في المركز السابع في جدول دوري روشن برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 6 مباريات فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في مباراة واحدة

غياب كريم بنزيما يتواصل

أعلن نادي الاتحاد السعودي، عن “معاناة” جديدة للنجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم.

بنزيما البالغ من العمر 35 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف العام الحالي، في صفقة انتقال حر، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.

وكشف الاتحاد في بيان رسمي، عن غياب المهاجم الفرنسي، عن تدريبات الفريق الأول، يوم الثلاثاء؛ وذلك قبل مواجهة الفتح، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأشار العميد، إلى أن غياب كريم بنزيما عن تدريبات الثلاثاء؛ يأتي بسبب تعرضه لأزمة صحية، بعد معاناته من الإنفلونزا.

وغاب بنزيما من الأساس عن الاتحاد، خلال اليومين الماضيين؛ بسبب معاناته من إصابة تعرض لها في التدريبات الأخيرة، التي سبقت مواجهة أجمك الأوزبكي، في الجولة الأولى من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا.